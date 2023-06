Lex - pareri dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella PA

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella PA (ARAN) ha emesso due pareri, il primo (A) riguarda la casistica di un dipendente che ha vinto un concorso pubblico presso un'altra Amministrazione o Ente e, pertanto, se deve presentare le proprie dimissioni e risolvere in tal modo il rapporto. Il secondo (B) lo specifico del diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso di vincita di concorso pubblico e se questo viene riconosciuto al dipendente anche se quest'ultimo risulta vincitore in un'Amministrazione non appartenente a nessun comparto o area di contrattazione