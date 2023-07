Opening decennale I Parchi della Musica domenica 08 luglio

Domenica 9 Luglio 2023

OPENING DECENNALE Festival 2023

Concerto "AD OGNUN LA SUA STAGIONE"

Luca Santaniello violino

Lycia Viganò violino secondo

Mario Shirai Grigolato violoncello

Davide Vendramin fisarmonica

Divulgatore scientifico LUIGI BIGNAMI

Musiche di A. Vivaldi, A. Piazzolla, G. Verdi, P.I. Čajkovskij

Appuntamento: Domenica 9 Luglio ore 18.30 c/o Centro Parco Casinetto - Via Olma, 2 - Sala Baganza (PR

In caso di maltempo il concerto si terra nell'Oratorio dell'Assunta Rocca Sanvitale - Sala Baganza (PR)

Ingresso gratuito. Per info: iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica

Con la scelta di questo programma il Quartetto formato da 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐊𝐨𝐧𝐳𝐞𝐫𝐭𝐦𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨, 𝐋𝐲𝐜𝐢𝐚 𝐕𝐢𝐠𝐚𝐧𝐨̀ 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨, 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐢 𝐆𝐫𝐢𝐠𝐨𝐥𝐚𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐞 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐟𝐢𝐬𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚, vuole ampliare l'usanza ormai consolidata di affiancare le celeberrime "𝐒𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢" 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐥𝐝𝐢𝐚𝐧𝐞 a quelle più recenti del grande compositore argentino 𝐀𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐨𝐥𝐥𝐚. Altri compositori si sono ispirati al trascorrere del tempo per scrivere la loro musica. 𝐏.𝐈. 𝐂̌𝐚𝐣𝐤𝐨𝐯𝐬𝐤𝐢𝐣 e 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐢 ne sono il fulgido esempio. Il primo ha dedicato un'intero ciclo per pianoforte solo a tutti i mesi dell'anno, il secondo si è ispirato alle "Stagioni" per scrivere i 𝐛𝐚𝐥𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 inseriti nella sua opera "𝐈 𝐕𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢"

𝐋𝐔𝐈𝐆𝐈 𝐁𝐈𝐆𝐍𝐀𝐌𝐈, divulgatore scientifico collaborarore di FOCUS, (e anche pianista) realizzerà per 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐠 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐥' 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐭𝐚̀ 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 del concerto. Non solo " ad ognun la sua stagione" ma anche "ovunque nel cosmo"!! La relatività delle stagioni, la loro relazione con l' atmofera, il nostro cerchio blù. Le stagioni come fonte di ispirazione artistica viste nella loro genesi scientifica che diventa poetica. Un viaggio affascinante nel frangersi dei colori e nelle metamorfosi dello spazio e del tempo.

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀

Introduzione 𝐋𝐔𝐈𝐆𝐈 𝐁𝐈𝐆𝐍𝐀𝐌𝐈

𝐀𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐨𝐥𝐥𝐚 (1921-1992)

Primavera

𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐥𝐝𝐢 (1678-1741)

Estate

(Allegro non molto-Adagio-Presto)

𝐏𝐞̈𝐭𝐫 𝐈𝐥'𝐢𝐜̌ 𝐂̌𝐚𝐣𝐤𝐨𝐯𝐬𝐤𝐢𝐣 (1840-1893)

Le stagioni op.37a

(Ottobre, Marzo, Aprile, Giugno)

𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐢 (1813-1901)

da "I Vespri Siciliani"

(selezione dai ballabili Le Quattro Stagioni)

𝐀𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐨𝐥𝐥𝐚

Autunno

𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐥𝐝𝐢

Inverno

(Allegro non molto-Largo-Allegro)