Escursione serale giovedì 06 luglio

Nell'ora più bella, quella del tramonto, cammineremo tra i sentieri del Monte Prinzera. Percorrendo il fondovalle del Taro appare un imponente dosso di roccia rossastra, nudo e brullo: è il Monte Prinzera, un rilievo di ofiolite, roccia vulcanica che presenta un aspetto "lunare" e che favorisce la presenza di habitat unici per la ricchezza e specificità della flora spontanea. La Riserva si trova inoltre lungo il tracciato della Via Francigena, antico percorso del pellegrinaggio medievale, di cui le Pievi di Fornovo e Bardone sono suggestive testimonianze.

Note tecniche: Partendo da Strada Rocchetta (455 mt slm) percorreremo i sentieri che attraversano la riserva per giungere sul Monte Prinzera (736 mt slm) all'ora magica del tramonto.

Dislivelli complessivi: 325 mt disl + / 325 mt disl -

Grado di difficoltà: MEDIO FACILE - Tempo di percorrenza: 3 H

Ritrovo: Giovedì 6 Luglio 2023 ore 19.15 c/o PARCHEGGIO IN STRADA ROCCHETTA A FORNOVO TARO (PR). Termine escursione ore 22.30

Attrezzatura OBBLIGATORIA: Scarpe da trekking con suola scolpita tipo Vibram meglio se alti per proteggere le caviglie (no scarpe da ginnastica); Zaino; Abbigliamento da trekking "a strati": maglia, pile o felpa, giacca protettiva antivento / antipioggia; Pantaloni da escursione; Occhiali da sole, Crema solare ; borraccia con acqua : almeno 1 ½ Litro a testa; spuntino + barrette energetiche o frutta secca ; lampada frontale con pile cariche- CONSIGLIATO: bastoncini da trekking cambio di vestiario da tenere in macchina

Organizzatore: ScarpiniAmo - Guida: Barbara Mazzieri (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: 10 euro dai 18 anni – 5 euro dagli 8 ai 17 anni – 20 euro per le coppie con ragazzi.

Prenotazione obbligatoria: Barbara Mazzieri cell. 339/82.75.388 - e-mail: scarpiniamo@gmail.com