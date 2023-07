Mattinata ecologica, sabato 8 luglio, con ritrovo fra le ore 8.30 e le 9, al parcheggio di fronte alla Baita della Ninfa, sulle rive dell'omonimo lago nel Parco del Frignano. Il Gruppo Naturalistico Modenese, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e con il patrocinio dell'Ente Parchi Emilia Centrale e del Comune di Sestola, invita tutti ad una passeggiata ecologica nei boschi che circondano il lago della Ninfa per ripulire la natura dall'inciviltà di chi non l'ha rispettata. Alle ore 12.30 è fissato il termine della raccolta e il conferimento dei sacchi al punto di partenza.

Naturalmente l'organizzazione fornirà tutto il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando cognome e nome dei partecipanti e targa dell'autoveicolo all'indirizzo e-mail: grupponmodenese@gmail.com.