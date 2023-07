Martedì 11 luglio 2023 dalle ore 10.00 alle 10.30 ci sarà un breve incontro online organizzato da Ersaf con il supporto di AREA Parchi per far conoscere ad insegnanti, guide naturalistiche e addetti all'educazione ambientale un nuovo strumento per la divulgazione ambientale dedicato ai più piccoli, a tema conservazione dell'ambiente acquatico, con un focus particolare sul gambero di fiume.

Durante l'incontro, di circa venti minuti, verranno descritte le opportunità di sensibilizzazione attivate da 12 enti gestori di siti Natura2000 lombardi nel quadro del progetto Life Ip Gestire

Per iscrivervi all'evento cliccate qui

Per maggiori info: francesco.lanini@ersaf.lombardia.it – tel. 02.67.404.204.