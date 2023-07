Il 5 Luglio è stata istituita, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata di Azione Europea per la Raccolta dei Coperchi di Plastica. La ricorrenza nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema plastica e inquinamento. Dato preoccupante è che le indagini dimostrano come siamo coscienti dell'impatto negativo della plastica; tuttavia le abitudini sono dure a morire, e nonostante la consapevolezza, continuiamo ad abusare della plastica.

Numerose campagne e pubblicità sono state girare per mostrare in maniera più forte e cruda possibile l'impatto, ad esempio, sulla vita marina di tale inquinamento, ma niente ha smosso le coscienze. La Commissione Europea, in una situazione di totale emergenza, nel 2015 decise di adottare così un piano d'azione. L'obiettivo è sempre lo stesso e ha una data precisa 2030: Sviluppo Sostenibile dell'Accordo di Parigi.

Quello della plastica, e del relativo inquinamento, è un problema che interessa tutti i Paesi del mondo. Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici viene riversata nei mari e negli oceani. Essi rappresentano addirittura l'80% dei materiali ritrovati sulle spiagge. Solo il 15% di questi prodotti viene riciclato; per tale motivo chiede l'abolizione dei prodotti monouso. Il 43% dei rifiuti marini è composto da 10 tipi diversi di articoli monouso.

Le plastiche ottenute da carburanti fossili ha ormai un secolo di vita. La produzione e lo sviluppo di migliaia di nuovi prodotti in plastica ha avuto un'accelerazione decisiva dopo la Seconda guerra mondiale. La plastica ha veramente rivoluzionato il mondo al punto tale che senza oggi sarebbe irriconoscibile. Le comodità offerte dalla plastica, però, hanno portato a una cultura dell'usa e getta che rivela il lato oscuro di questo materiale: oggi le plastiche monouso costituiscono il 40% di tutte quelle prodotte ogni anno.