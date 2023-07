Monitoriamo insieme questo insetto

Il progetto LIFE Eremita (LIFE 14 NAT/IT/000209) è finito, ma sono previste delle azioni post life, che riguardano varie attività.

Il progetto ha l'obiettivo di conservare quattro specie di invertebrati in pericolo: scarabeo eremita odoroso, rosalia alpina, ditisco a due fasce e damigella di mercurio attraverso attività di studio e ricerca, azioni concrete per la conservazione e percorsi di sensibilizzazione e educazione. Le prime due specie sono legate ad ambienti forestali, la terza e la quarta ad ecosistemi acquatici con acque lente o correnti. Le attività hanno tiguardato tutto il territorio della Regione.

Siamo a luglio e dovrebbe essere il periodo migliore per osservare la presenza della Rosalia Alpina all'interno dei Parchi e delle Riserve. La specie è da cercare nelle faggete, specie dove ci sono alberi grandi e vetusti. E' nota per la particolare colorazione nera e blu e per i ciuffi neri presenti su parti delle antenne.

E' possibile inviare le segnalazioni direttamente sull'App InNat inserendo varie e facili informazioni.

Ognuno di noi può contribuire al monitoraggio di questa specie.

Per informazioni: info@parchiemiliaoccidentale.it - 0521/802688