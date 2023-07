Manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell'art.1 – comma 2 – lett. b) della legge 11.09.2020, n.120 e art. 36 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 Comma 4 del D. Lgs 50/2016, con lavori appaltati a "misura", ai sensi dell'art. 59 c. 5-bis del Codice dei Contratti, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino" finanziato da Regione Lombardia, da espletarsi in modalità telematica tramite portale "Arca – Sintel".

Gli operatori in possesso dei requisiti che intendono partecipare sono invitati a manifestare il proprio interesse presentando tutta la documentazione, così come descritto nell'avviso, all'indirizzo pec: torbiere@pec.torbiere.it entro il 12 Luglio 2023 ore 14:00.

Maggiori informazioni al seguente link