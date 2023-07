Sulle colline della Via Longobarda domenica 16 luglio

Escursione pomeridiana sulla prima collina parmense, lungo lo spartiacque tra Val Baganza e Val Parma.

Partendo dal borgo di Vallerano, nel cuore delle terre del tartufo nero, saliremo verso il crinale percorso dall'antica Via Longobarda toccando le sommità dei monti Milano e Bosso. Queste cime sono unite da una sottile e panoramica cresta, dalla quale lo sguardo spazia tra Val Parma e Val Baganza fino a raggiungere, nelle giornate più limpide, il crinale appenninico e le Alpi in lontananza.

La discesa attraverso i tipici querceti collinari condurrà al punto di partenza sul far della sera. Per chi volesse chiudere in bellezza, possibilità di cena presso l'agriturismo "La Macchia Tonda" di Vallerano, con ritorno alle auto alla luce delle lampade frontali accompagnati dalla Guida.

Itinerario: Chiesa di Vallerano 510 m - loc. Case Belletti – Monte Milano 756 m – Monte Bosso 783 m – carraie e strade forestali – agriturismo "La Macchia Tonda" 580 m - Chiesa di Vallerano.

Percorrenza totale: 5,5 km circa.

Dislivelli complessivi in salita e discesa: 350 m in salita, idem in discesa (percorso ad anello)

Grado di difficoltà: Medio/facile - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste) 4.30 ore

Ritrovo: Domenica 16 luglio 2023 ore 15.30 c/o Parcheggio della Chiesa di Vallerano (fraz. di Calestano - PR). Termine escursione: ore 20.00, Agriturismo La Macchia Tonda (per chi si ferma a cena); ore 20.20, Parcheggio della Chiesa di Vallerano (fraz. di Calestano)

Attrezzature, abbigliamento e materiali consigliati: Scarpe e abbigliamento da trekking, zainetto, acqua (almeno 1 l a testa), copricapo, pile e/o giacca antivento, repellente per insetti. Molto consigliato un capo supplementare per la sera.

Organizzatore e Guida: Luca Fantuzzi (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: Adulti e ragazzi oltre i 14 anni: € 15,00

Prenotazione obbligatoria: cell. 3288726099 - email lucafantuzzigae@gmail.com

facebook www.facebook.com/lucafantuzzigae