A Casarola a Monchio delle Corti domenica 16 luglio

Concerto "BERNARDO e GIUSEPPE. I Bertolucci e il Grand Opéra"

Alessandra Azimonti lecteur

ENSEMBLE D' ARCHI INFONOTE

Claudio Cirelli pianoforte

Musiche di G. Verdi, G. Puccini

Riflessioni di Bernardo e Giuseppe Bertolucci

Domenica 16 Luglio - ore 18.30 Special Event "Una terra per viverci" PARCO REGIONALE DEI CENTO LAGHI Monchio delle Corti (PR) Località Casarola, Casa delle Ciliegie

In caso di maltempo il concerto si terrà nel Centro Don Bosco - Monchio delle Corti (PR)

Ingresso gratuito. Per info: iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica

Idea originale Francesca Rossi Del Monte

Tra gli eventi di punta del Festival la 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 "𝐭𝐫𝐢𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚" iniziata nel 2020 sui Bertolucci. Quest' anno ci dedichiamo a Bernardo e Giuseppe con il 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 "𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐞 𝐆𝐈𝐔𝐒𝐄𝐏𝐏𝐄. 𝐈𝐥 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐩𝐞́𝐫𝐚" che analizzerà la loro formazione musicale e operistica e quanto questa abbia influito sulle loro opere cinematografiche e letterarie. Il luogo sarà sempre la Casa delle Ciliegie a Casarola, evento insertito in "𝐔𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐯𝐢𝐯𝐞𝐫𝐜𝐢".

"Una vecchia foto in bianco e nero testimonia il 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐁𝐞𝐫𝐭𝐨𝐥𝐮𝐜𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐢: lo scatto ritrae due fratellini in ascolto di un violinista ambulante all'angolo di una strada. 𝐋𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐞̀ 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚, 𝐢 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐞 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞, la musica è un accenno precario e tremolante alla Traviata - come racconterà Giuseppe". 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐀𝐳𝐢𝐦𝐨𝐧𝐭𝐢

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀

Testi e Letture 𝐀𝐋𝐄𝐒𝐒𝐀𝐍𝐃𝐑𝐀 𝐀𝐙𝐈𝐌𝐎𝐍𝐓𝐈

su riflessioni di Bernardo e Giuseppe Bertolucci

𝐆. 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐢 𝐋𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐈𝐀𝐓𝐀 Preludio Atto I - Preludio Atto III

𝐆. 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐢 𝐀𝐓𝐓𝐈𝐋𝐀 Preludio

𝐆. 𝐏𝐮𝐜𝐜𝐢𝐧𝐢 Crisantemi - Elegia

𝐆. 𝐏𝐮𝐜𝐜𝐢𝐧𝐢 𝐌𝐀𝐍𝐎𝐍 𝐋𝐄𝐒𝐂𝐀𝐔𝐓 Intermezzo

𝐆. 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐢 𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐒𝐓𝐈𝐍𝐎 Sinfonia

𝐆. 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐢 𝐍𝐀𝐁𝐔𝐂𝐂𝐎 Sinfonia