A Calendasco, nel Parco del Trebbia, venerdì 14 luglio

Venerdì 14 Luglio 2023

Concerto "RIVER"

DUO MERCURIO-PALENA

Antonio Mercurio contrabbasso

Giancarlo Palena fisarmonica

Musiche di J.S. Bach, G. Bottesini, A. Piazzolla, K. Weill

Venerdì 14 Luglio - ore 18.30 PARCO REGIONALE DEL TREBBIA Calendasco (PC) Località Turriò, Argine Maestro del Po - Calendasco (PC)

In caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa Santi Pietro e Paolo - Cotrebbia Nuova (PC).

Ingresso gratuito. Per info: iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica

I PARCHI DELLA MUSICA tornano con grande piacere nel meraviglioso scenario dell' 𝐀𝐫𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨 al limitare del fiume Trebbia. Un duo d' eccezione per un programma inedito e particolare. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐞 𝐅𝐢𝐬𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐜𝐚, due strumenti apparentemente distanti ma molto legati tra loro, che trovano come anello di congiunzione 𝐢𝐥 𝐬𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐢, 𝐚𝐟𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚, 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞, 𝐣𝐚𝐳𝐳 𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜. Il duo porta alla ribalta due strumenti, solitamente con funzione di accompagnamento, mostrandone le𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢𝐜𝐡𝐞, 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞 𝐫𝐢𝐭𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞, fondendosi in un dialogo musicale inedito: Il contrabbasso pensato come voce solista, evocando la voce umana o il violoncello, il secondo come pianoforte, organo, coro di voci, alternando timbri strumentali in un' esperienza sonora tra diversi stili musicali, senza mai allontanarsi dall'impostazione classica.

L'idea nasce dall'esigenza di portare alla luce tale ricerca, 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞, prendendo spunto dalle composizioni dei grandi compositori classici che, sfruttarono melodie e forme musicali della tradizione popolare, come la preghiera o la tarantella, creano capolavori di musica colta. 𝐀𝐝 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐨𝐧𝐨 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐢𝐥 𝐝𝐮𝐨 𝐬𝐢 𝐚𝐯𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐭𝐭𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐟𝐫𝐮𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐮𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢. I brani scelti vanno dal repertorio prettamente classico fino ai più moderni Piazzolla e Morricone. 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐛𝐛𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥' 𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐓𝐨𝐬𝐜𝐚𝐧𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚: da non perdere!!

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀

𝐆. 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐞𝐬𝐢𝐧𝐢 - Elegia e tarantella

𝐒. 𝐀. 𝐊𝐨𝐮𝐬𝐬𝐞𝐯𝐢𝐭𝐳𝐤𝐲 - Chanson Triste

𝐒. 𝐀. 𝐊𝐨𝐮𝐬𝐬𝐞𝐯𝐢𝐭𝐳𝐤𝐲 - Valse Miniature

𝐊. 𝐖𝐞𝐢𝐥𝐥 - Mark the Knife

𝐊. 𝐖𝐞𝐢𝐥𝐥 - Youkali

𝐀. 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐨𝐥𝐥𝐚 - Oblivion

𝐀. 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐨𝐥𝐥𝐚 - Contrabajeando

𝐑. 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 - Tango pour Claude

𝐍. 𝐑𝐨𝐭𝐚 - Rota Suite

𝐕. 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐢 - Czardas