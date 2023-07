Giovedì 13 luglio con Camminaparchi

Breve e rilassante passeggiata serale lungo il primo tratto del Sentiero d'Arte. La mole del castello di Torrechiara veglierà sui nostri passi lungo il cammino, e l'aria fresca della collina lascerà la calura cittadina alle nostre spalle: momento propizio per una sosta ristoratrice presso una delle cantine locali, per uno spuntino e un bicchiere di vino. Ritorno attraverso i vigneti sotto la coperta del cielo stellato.

Itinerario: Torrechiara 220 m – Castello di Torrechiara 270 m – sentiero 741 - Strada della Nave –Cantina Lamoretti 260 m – Sendiero d'Arte – Castello di Torrechiara 270 m – Torrechiara 220 m.

Percorrenza totale: 4,5 km circa.

Dislivelli complessivi: 100 m in salita, 100 m in discesa (percorso ad anello)

Grado di difficoltà: Facile - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste): 2.30 ore

Ritrovo: Giovedì 13 Luglio 2023 ore 19.00 in Piazza Leoni, Torrechiara (Langhirano PR). Termine escursione: ore 22.30.

Attrezzatura consigliata: Scarpe e abbigliamento da trekking, zainetto, acqua (almeno 0,5 l a testa), copricapo, pile e/o giacca antivento, repellente per insetti, lampada frontale carica e funzionante; spuntino per chi non volesse fermarsi in Cantina. Consigliato un capo supplementare per la sera.

Organizzatore e Guida: Luca Fantuzzi (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: Adulti e ragazzi oltre i 14 anni: € 8,00

Prenotazione obbligatoria: cell. 3288726099 - email lucafantuzzigae@gmail.com

facebook www.facebook.com/lucafantuzzigae

Possibilità di sosta ristoro lungo il percorso presso una delle cantine lungo il percorso (facoltativo). Per info chiedere alla Guida, ristoro non compreso nella quota e da saldare in loco al fornitore.