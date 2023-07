La Giornata Mondiale della Popolazione è celebrata ogni anno l'11 Luglio in tutto il mondo. Questa giornata internazionale è stata istituita nel 1989 dal Consiglio direttivo del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione della popolazione globale. Ogni anno la giornata ha un tema specifico.

Il tema della Giornata mondiale della popolazione di quest'anno è "Pianificazione familiare: dare potere alle persone per lo sviluppo dei paesi". Questo tema sottolinea l'importanza della pianificazione familiare come strumento per migliorare la qualità della vita delle persone e promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi.

La pianificazione familiare consente alle persone di prendere decisioni informate sulla dimensione della propria famiglia e sullo spacing delle nascite. Ciò porta a una serie di benefici, tra cui la promozione della salute materna e infantile, la riduzione della povertà, l'accesso all'istruzione e l'opportunità di partecipare attivamente alla vita economica e sociale.

La pianificazione familiare non solo influisce sulla vita delle persone e delle famiglie, ma ha anche un impatto significativo sulla società nel suo insieme. Una popolazione bilanciata e controllata può contribuire a uno sviluppo sostenibile, preservando le risorse naturali, riducendo le disparità socio-economiche e promuovendo la stabilità sociale.

È fondamentale affrontare le sfide legate alla popolazione mondiale, come il controllo delle nascite, l'accesso ai servizi sanitari riproduttivi e la promozione dell'uguaglianza di genere. La Giornata mondiale della popolazione ci ricorda l'importanza di lavorare insieme per raggiungere questi obiettivi e creare un futuro migliore per tutti.