Sta per concludersi un progetto, frutto della collaborazione tra enti, istituzioni pubbliche e associazioni che condividono l'obiettivo di diffondere la cultura dell'inclusione e la conoscenza della natura nelle aree protette lombarde.

Regione Lombardia, AREA Parchi e le aree protette hanno infatti collaborato con l'istituto scolastico Albe Steiner di Milano per la realizzazione di un e-book sull'accessibilità nei Parchi lombardi.

In attesa di visionare il progetto grafico ultimo, è stato creato sul sito istituzionale regionale Lombardia facile una sezione dedicata ai Parchi lombardi, implementando la pagina del Turismo accessibile.

Questo è stato possibile anche grazie ad una formazione in ambito di comunicazione accessibile, con linee guida illustrate dall'associazione AIAS ETS Milano. In questo modo sono state create delle schede ad hoc con focus sulle strutture e servizi offerti dai diversi parchi e rivolte ad un vasto pubblico. Qui è possibile visionare quelle che sono già state pubblicate, ma la pagina è in continuo aggiornamento fino a che ci sarà anche una prima edizione dell'e-book