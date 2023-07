La Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili è un'importante iniziativa che mira a promuovere e valorizzare le competenze dei giovani in tutto il mondo. Questa giornata è stata istituita per evidenziare le sfide e i progressi che i giovani affrontano nel contesto delle competenze e per sottolineare l'importanza di investire nell'educazione e nella formazione dei giovani.

Una delle principali sfide affrontate durante questa giornata mondiale è la discrepanza tra le competenze dei giovani e le esigenze del mercato del lavoro. Spesso i giovani si trovano ad affrontare difficoltà nell'ottenere un'occupazione adeguata o di qualità a causa di una mancanza di competenze richieste dai datori di lavoro. Ciò può derivare da un divario tra l'istruzione formale e le competenze richieste nel mondo del lavoro, nonché da una mancanza di accesso all'educazione e alla formazione di qualità.

Un'altra sfida è rappresentata dalla mancanza di opportunità di lavoro per i giovani, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Molti giovani si trovano in situazioni di disoccupazione o sottoimpiego, nonostante abbiano acquisito competenze e formazione.

Tuttavia, ci sono anche progressi significativi che vengono celebrati durante questa giornata. Molti paesi e organizzazioni si stanno impegnando attivamente per migliorare l'accesso all'istruzione di qualità e alle opportunità di formazione per i giovani. Si stanno sviluppando programmi e iniziative per colmare il divario tra l'istruzione e le competenze richieste dal mercato del lavoro, incoraggiando l'apprendimento pratico e lo sviluppo di competenze trasversali.

Inoltre, la tecnologia sta svolgendo un ruolo sempre più importante nel fornire opportunità di apprendimento e formazione ai giovani. Questi progressi nell'ambito dell'educazione e della formazione stanno contribuendo a ridurre le disuguaglianze e ad aumentare le opportunità per i giovani di tutto il mondo.