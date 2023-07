Dall’11 al 13 ottobre sul tema: obiettivi mondiali per la natura, percorsi e finanziamenti per il successo

Raggiungere gli obiettivi globali per la conservazione della natura individuando le tappe del percorso e la relative fonti di finanziamento affinchè abbiano successo le politiche per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. E' questo il focus del secondo "meeting dei leader mondiali" promosso dalla IUCN che si terrà a Ginevra dal'11 al 13 ottobre prossimo.

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura intende chiamare all'azione tutti i soggetti interessati al ripristino della natura e alle indicazioni emerse dalla recente Cop15 della Convenzione per la Biodiversità svoltasi a Montreal. Il meeting si prefigge lo scopo di sollecitare sia i governi che i privati ad individuare gli strumenti operativi e finanziari per rispettare gli impegni assunti.

