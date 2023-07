Quando parliamo di insetti impollinatori pensiamo sempre e soltanto alle api ma non esistono solo loro, abbiamo infatti dimenticato le falene.

Uno studio dal titolo "Negative effects of urbanisation on diurnal and nocturnal pollen-transport networks", pubblicato su Ecology Letters, sostiene che anche loro contribuiscono all'impollinazione notturna dei fiori tanto quanto le api durante le ore diurne, ma, nonostante ciò, sono spesso lasciate fuori dai progetti di conservazione.

I ricercatori guidati da Emilie E. Ellis dell'Università di Sheffield, hanno valutato in che modo l'urbanizzazione minaccia le due maggiori vie di distribuzione delle polline in città, durante il giorno (con le api selvatiche) e durante la notte (con le falene). Hanno così scoperto che le falene sono fondamentali per tenere in piedi le comunità vegetali urbane.

La squadra di ricercatori ha analizzato il DNA del polline che api e falene avevano accumulato su di esse, determinando così le specie vegetali che ciascun insetto aveva visitato e potenzialmente impollinato.

È emerso che le falene trasportavano più polline di quanto gli scienziati avessero intuito in precedenza e rappresentavano un terzo delle visite sulle piante da parte degli impollinatori.

Le falene trasportano il polline di differenti specie coltivate, agrumi, fragole e drupacee, ma studi passati dimostrano che le falene possono impollinare anche mirtilli, lamponi e mele.

Grazie a questi nuovi dati, si può capire meglio come creare ecosistemi urbani che favoriscano più tipi di impollinatori. «Una vegetazione più complessa, in termini di arbusti e alberi, è importante per ampliare le comunità di falene. Vogliamo comunque proteggere le api, non vogliamo solo rendere questi ambienti ospitali per le falene» spiega Ellis.

