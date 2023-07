Sta per tornare la Summer School, la scuola di alta formazione estiva organizzata dalla Rete WEEC in collaborazione con AREA Parchi!

Quest'anno raggiungiamo la VII edizione con una speciale novità, sarà infatti itinerante con ben tre tappe:

Scuola ITINERANTE dal 19 al 22 luglio 2023 presso Irpinia (Monteforte Irpino, Volturara Irpina, Vallesaccarda, Zungoli) - "Territorio, salute, qualità della vita" Scuola ESTIVA dal 28 al 31 agosto 2023 presso il Parco Regionale Monte Barro (LC) - "Sguardi, educare al cambiamento con occhi nuovi" Scuola AUTUNNALE dal 19 al 22 ottobre 2023 presso Ischia – Castello Aragonese – Ischia Ponte - "Fragile terra: azioni consapevoli verso una transizione educativa"

Il tema veicolare è l'educazione ambientale come seme del futuro, per la costruzione di comunità educanti e per la sostenibilità dei territori!

A chi è rivolta?

A chiunque voglia acquisire nuove conoscenze e consolidare le proprie competenze nel campo della formazione e dell'educazione ambientale, per esempio insegnanti, guide ambientali, operatori, educatori, neolaureati, ma non solo!

Obiettivi

Tendenzialmente, le scuole WEEC si pongono questi obiettivi:

CONOSCERSI PER CONOSCERE ⇒ condividere le esperienze tra i professionisti del settore dell'educazione ambientale;

⇒ condividere le esperienze tra i professionisti del settore dell'educazione ambientale; ESPLORARE PER MERAVIGLIARSI ⇒ imparare metodi e linguaggi per esplorare i territori;

⇒ imparare metodi e linguaggi per esplorare i territori; COSTRUIRE PER FARE NETWORK ⇒ acquisire competenze trasversali per promuovere reti educanti nel territorio;

⇒ acquisire competenze trasversali per promuovere reti educanti nel territorio; CONDIVIDERE PER IMPARARE DAL NOSTRO STESSO AGIRE ⇒ individuare criteri e parametri di valutazione dell'esperienza educativa.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni, cliccate qui

Non esitate, vi aspettiamo!