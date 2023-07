Ritornano mercoledì 19 luglio le visite gratuite sul monte Cimone lungo l'itinerario didattico-ambientale del "Sentiero dell'Atmosfera", che proseguiranno mercoledì 26 luglio e nei successivi mercoledì di agosto (2, 9, 16, 23 e 30), per andare alla scoperta dei segreti dell'atmosfera e del clima che cambia attraverso l'attività di ricerca scientifica e le misurazioni svolte a 2.165 metri di altitudine sul monte Cimone.

All'arrivo del Sentiero, si potranno infatti visitare l'Osservatorio Climatico del CNR e la Stazione Meteorologica dell'Aeronautica Militare, strutture di ricerca inserite nel Global Atmosphere Watch dell'Organizzazione mondiale per la Meteorologia.

I mercoledì estivi sono occasioni uniche per essere accompagnati lungo il percorso da una Guida Ambientale Escursionistica ed essere poi accolti dai ricercatori nei laboratori scientifici, aperti al pubblico solo in queste occasioni.

Per chi volesse far parte del gruppo accompagnato lungo il Sentiero dalla guida, la prenotazione è obbligatoria entro le ore 18 del lunedì precedente. Il ritrovo è a Pian Cavallaro alle ore 9:15 (con rientro nel primo pomeriggio).

Per chi invece volesse invece salire in modo indipendente, gli orari di apertura dei laboratori (solo nelle giornate del 19-26 luglio e 2-9-16-23-30 agosto) sono: la prima entrata alle ore 10:00 e ultima entrata ore 15:00.

Da ricordare che le tutte le visite possono essere annullate anche in giornata, in caso di condizioni meteorologiche non favorevoli alla salita o per cause di forza maggiore, essendo l'area di pertinenza militare. In questi casi la Stazione di ricerca non sarà accessibile al pubblico.

Info: CEAS Parchi Emilia Centrale

Emanuela tel. 388 7969269; ceas@parchiemiliacentrale.it