Il presidente della Federparchi Luca Santini commenta l’approvazione della proposta di legge europea per il Ripristino della Natura

"La proposta di legge europea per il rispristino della natura varata dal Parlamento Europeo è un importante passo avanti per la tutela degli ecosistemi e può fornire, anche alle aree protette, strumenti operativi rilevanti per la difesa degli habitat naturali. - così commenta presidente della Federparchi Luca Santini - Il capitale naturale e la biodiversità, di cui l'Italia è la più ricca in Europa, non sono soggetti solo ad azioni di conservazione, ma costituiscono la base per costruire modelli di sviluppo sostenibile e di green job a partire proprio dalle buone pratiche e dalle eccellenze del sistema dei parchi.

E' ovvio che per mettere in atto gli obiettivi europei del "Green Deal" occorre avere la certezza delle risorse necessarie nonché la loro piena disponibilità, vista anche la crisi internazionale in atto. In caso contrario si rischia di scaricare i costi solo sui singoli stati o di rendere vani gli obiettivi da perseguire."

