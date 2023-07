Nel Parco Boschi di Carrega domenica 23 luglio

Nel Parco Boschi di Carrega sono presenti alcuni alberi monumentali e noi ci soffermeremo a osservare quelli presenti nei dintorni del centro parco.

Dalle prime semplici domande indagheremo a fondo sulle caratteristiche di questi giganti.

Perdono le foglie o sono sempreverdi? Quanto sono vecchi? Come facciamo a sapere l'età? Possiamo misurarne l'altezza? Come sono fatte le foglie? Ogni foglia ha un disegno geometrico differente?

Con piccoli esperimenti scientifici e facili strumenti e tecniche (per esempio, il metodo del bastone e del triangolo per misurare le altezze) risponderemo a queste domande e tante altre.

Osserveremo come i numeri e le simmetrie governano la Natura e partendo da queste basi ogni partecipante creerà il proprio albero geometrico aggiungendo anche un po' di fantasia.

Ricordiamo anche la filastrocca di Munari:

C'è l'albero del pane,

l'albero delle banane,

c'è la pianta del caffè

e quella della gomma,

c'è quasi tutto, insomma,

ma non c'è

– udite udite! –

l'albero delle matite.

L'iniziativa si svolge domenica 23 luglio 2023 dalle ore 16 alle ore 17.30 presso il Casinetto ed è dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni (massimo 20 partecipanti). In caso di maltempo si terrà all'interno del centro parco.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria contattando Googol all'indirizzo info@googol.it.

Il Casinetto si trova nel centro del Parco Boschi di Carrega in Via Olma, 2 a Sala Baganza (PR).

Come raggiungere il Casinetto:

Il parcheggio più vicino è in Via Zappati, dietro il Ristorante I pifferi a Sala Baganza. Da qui è possibile raggiungere il Centro Parco passando sia dalla strada sterrata (Via Olma) che raggiunge gli uffici sia dal sentiero che parte dal Bar Ristoro Ponte Verde (Via Zappati).