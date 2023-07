Per tutti venerdì 21 luglio al Parco Boschi di Carrega

Il cielo stellato è l'altra metà del paesaggio e al pari delle altre bellezze naturali deve essere tutelato, protetto e conosciuto.

Il Casinetto si trova in un ottimo punto lontano dai centri abitati. Quindi, sfruttiamo le belle serate estive per osservare il cielo stellato, sia a occhio nudo che con il telescopio.

Durante la prima parte della serata, con l'aiuto di un esperto, impareremo a leggere la mappa celeste, prodotta con un programma dell'Osservatorio di Arcetri (FI) e continueremo all'esterno nella suggestiva cornice del Parco Boschi di Carrega a guardare il cielo.

L'iniziativa si svolge venerdì 21 luglio 2023 dalle ore 21.15 alle ore 23.00 presso il Casinetto ed è aperto a tutti (massimo 20 partecipanti).

In caso di maltempo l'evento verrà posticipato.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria contattando Googol all'indirizzo info@googol.it.

Il Casinetto si trova nel centro del Parco Boschi di Carrega in Via Olma, 2 a Sala Baganza (PR).

E' possibile raggiungere il Casinetto in autonomia oppure alle ore 21 una guida vi attende al parcheggio in Via Zappati, dietro il Ristorante I pifferi a Sala Baganza per raggiungere insieme il centro parco.

Come raggiungere il Casinetto:

Il parcheggio più vicino è in Via Zappati, dietro il Ristorante I pifferi a Sala Baganza. Da qui è possibile raggiungere il Centro Parco passando sia dalla strada sterrata (Via Olma) che raggiunge gli uffici sia dal sentiero che parte dal Bar Ristoro Ponte Verde (Via Zappati).