Con Camminaparchi venerdì 21 luglio

Esploreremo in questa escursione il tratto della "Via Longobarda" che dal valico di Fragno punta verso sud. Il tracciato della Via corre per lo più sul filo del crinale attraverso un percorso panoramico e arioso fino a giungere ai bei Prati del Monte Prandone, dove ci potremo sedere a consumare il nostro pic nic con vista sull'appennino parmense e reggiano. Dopo la pausa cena e un piccolo anello nei prati intraprenderemo il percorso di ritorno che ci condurrà alla macchina.

Dislivelli complessivi: 250 m salita e 250 m discesa massimo

Grado di difficoltà: medio - facile

Tempo di percorrenza: 2,5 ore

Ritrovo: Venerdì 21 Luglio 2023 ore 19.15 c/o Passo di Fragno (strada provinciale 61- Langhirano - Calestano PR)

https://goo.gl/maps/kF9ekPG6gkhtC9n49

Termine escursione: 21,30 / 22

Attrezzatura richiesta: Scarponcini, pantaloni lunghi, felpa/kw, zaino con acqua e pranzo al sacco, torcia (preferibilmente frontale, anche se non dovrebbe servire), bastoncini consigliati.

Organizzatore e Guida: Antonio Rinaldi (GAE)

Costi di partecipazione: adulti 12 euro, 8 per minori di 12 anni

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi - cell. 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com