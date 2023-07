Giovedì 20 luglio nel Parco del Taro

Due appuntamenti per vivere le emozioni di una passeggiata notturna tra acqua, boschi e prati lungo i sentieri del Parco del Taro e del Parco Boschi di Carrega. Un'occasione per condividere un'emozionante avventura grazie alla nostra guida che accompagnerà adulti e bambini in una esplorazione sensoriale, scandendo il ritmo del cammino, tra soste, silenzi, suoni del bosco, aneddoti, osservazione di tracce e di reperti naturali.

L'iniziativa si inserisce nel Progetto Regionale "La scuola in Natura", che promuove attività di outdoor education nelle scuole e momenti in natura per famiglie, con l'obiettivo di risvegliare il nostro legame profondo con il mondo naturale e beneficiare dei vantaggi che questo legame ci può regalare.

Primo appuntamento nel Parco del Taro

"Il prato degli occhioni e non solo…"

Giovedì 20 luglio 2023 dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Passeggiata notturna alla scoperta dei segreti delle notti boscose per bimbi, genitori e nonni

Nel Parco del Taro, dopo una breve discesa nel bosco, raggiungeremo un prato arido dove si possono ascoltare i canti degli uccelli del greto, tra cui gli Occhioni, uccelli abili corridori difficilissimi da vedere, ma che svelano la loro presenza con il loro inconfondibile canto!

Luogo di ritrovo: Località Oppiano, Collecchio (PR)

Adatto a bambini dai 5 ai 10 anni.

Secondo appuntamento nel Parco Boschi di Carrega

"Il bosco dei giganti"

Giovedì 27 luglio 2023 dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Passeggiata notturna alla scoperta dei segreti delle notti boscose per bimbi, genitori e nonni

Se non hai mai provato l'emozione di passeggiare nel bosco di notte…non puoi mancare a questo appuntamento!!!

Nel Parco Boschi di Carrega, nella storica Faggeta di Maria Amalia, passeggeremo tra i faggi che nel buio del bosco ci accompagneranno come i giganti buoni e ci insegneranno ad ascoltare il bosco e i suoi abitanti, d'altronde loro sono lì da tanto tempo e si muovono pochissimo, quindi possono svelarci tutti i segreti di questo luogo magico!!!

Luogo di ritrovo: Centro "Levati" in via Olma, 3 a Sala Baganza (PR)

Adatto a bambini dai 5 ai 10 anni.

La partecipazione alle iniziative è gratuita con prenotazione obbligatoria contattando Esperta Srl al numero 347/4018157.