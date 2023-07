Domenica 23 luglio c'è in programma un nuovo evento della rassegna "Ben-essere in natura", organizzata dal Parco del Mincio. Per l'occasione sarà possibile conoscere meglio la Riserva naturale Isola Boscone: una perla verde che ricopre una superficie complessiva di 132 ettari nell'alveo del fiume Po, nel Comune di Borgocarbonara.

Qui, Parco del Mincio e Nordic Walking Mantova organizzeranno una camminata con o senza bastoncini, a partecipazione gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano conoscere un ambiente straordinario e i tesori di natura che racchiude. Tra saliceti a Salice bianco e boschi di origine naturale, nella Riserva si sono infatti create le condizioni ideali per la riproduzione di specie faunistiche di straordinaria importanza ecologica.

Il ritrovo è previsto per le ore 8:45 presso il Chiosco Proloco, in piazza 1° Maggio a Carbonara Po. La partenza della camminata è prevista alle ore 9:00. L'attività è adatta per adulti e bambini sopra i dieci anni e sarà guidata dai maestri di Nordic Walking Mantova.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria inviando un messaggio Whatsapp al numero 335 5897919 (indicare nome, cognome e telefono). Info: www.nordicwalkingmantova.it, nwmantova@gmail.com.