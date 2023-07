Cresce la mobilità elettrica, e aumentano le modalità di pagamento delle ricariche alla colonnina: da quelle più comode, dove la colonnina riconosce l'auto e addebita automaticamente la carta di credito associata, a quelle autorizzate da app dedicate, o infine ai comuni POS, presenti in quasi tutti i distributori di carburante, ma dove al momento le normali colonnine di ricarica per auto elettriche non abbondano, figuriamoci le ancor più ultraveloci (o ultrafast, o HPC) da 100 kW e più!

Il distributore Elios di Giuseppe Fabbri e soci, a Santa Sofia, non è però un normale distributore di carburante: lo potete riconoscere da lontano, con la sua grande copertura inclinata, che ombreggia e ripara dalle intemperie, ma che sostiene soprattutto un impianto fotovoltaico di 80 kWp, installato già nel 2008, e dotato di batteria-tampone di 50kWh.

Questa attenzione alle energie rinnovabili ha spinto Guido, uno dei titolari, ad acquistare una delle prime 300 Tesla Model 3 giunte in Italia, e recentemente a dotare il distributore di una colonnina ultraveloce da 100 kW con connettori CCS combo2 e CHAdeMO, e quindi ad aggiornare il POS da tempo presente con un POS Fortech, che permette di scegliere prima la "pompa", pagando con Bancomat o carta di credito, e poi di ricaricare le batterie della propria auto elettrica in soli 30 minuti.

Il distributore Elios è ora presente sulla mappa del Parco delle Foreste Casentinesi come la più vicina tra le stazioni di ricarica ultrafast segnalate, e se prima di raggiungere la vostra destinazione nel Parco deciderete di fermarvi per una ricarica veloce, magari approfittando del vicino Hangar Cafè, dopo aver attaccato la presa guardate in alto: l'energia che starà scendendo nella vostra batteria è proprio a km 0 :-)