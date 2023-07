Martedì 01 agosto con Camminaparchi a Langhirano

Evento speciale ad Agosto 2023: 2 Superlune! La Luna raggiunge il Perigeo, il punto più vicino alla terra durante la sua orbita, proprio nel mese di Agosto che, quest'anno avrà due Pleniluni; la Luna del Grano, diviene così anche "Superluna"! Ci ritroveremo per osservare la superficie lunare con il Telescopio per "navigare" il Mare della Tranquillità, il Mare Della Serenità e il Mare di Nuvole. Non mancheranno informazioni astronomiche , ma sarà anche l'occasione per conoscere miti e leggende legati alla luna ed alle costellazioni visibili; il tramonto sarà impreziosito da bellissime vedute sul Castello di Torrechiara, l'Alpe di Succiso, la Val Parma e la Val Baganza.

E alla fine riceverai la foto dal telescopio della Superluna che avrai visto!

Grado di diffioltà: Facile (T) - Tempo di percorrenza: 2h

Ritrovo: Martedì 1 Agosto 2023 ore 20.00 c/o Chiesa di Casatico, Via Goiano - Casatico, 11, 43013 Langhirano PR. Termine escursione ore 22:00

Organizzatore e Guida: Alessandro Bazzini (GAE)

Costo di partecipazione: 20 € adulti, 10 € minori a partire dagli 8 anni

Prenotazione obbligatoria: 329 0047306, alessandro.bazzini@gmail.com