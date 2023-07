Con Camminaparchi giovedì 27 luglio

Le suggestioni del tramonto e la brezza della sera, ci accoglieranno all'inizio della nostra serata che partirà dal Rifugio Monte Fuso che domina Scurano. Con un primo tratto panoramico sulla pianura costeggeremo il fianco del monte fino a giungere alla pineta con i suoi intensi profumi di resina e quindi in un bosco sempre più folto con qualche bello slargo panoramico sul crinale Reggiano inondato dalla luce del tramonto. Terminato l'ampio anello del Monte Lavacchio, torneremo al cospetto dei recinti faunistici del Monte Fuso, entrando questa volta dai cancelli, per una piccola ulteriore avventura alla ricerca degli animali qui ospitati. Ma dato che la voglia di tornare nel caldo della pianura proprio non ci sarà, prima di ripartire per chi vuole gran finale con birretta insieme (o apericena ritardata) al fresco del Parco.

Dislivelli complessivi in salita e discesa: 150 m salita e 150 m discesa massimo

Grado di difficoltà: medio - facile

Tempi di percorrenza stimati (escluse soste): 2,5 ore

Ritrovo: Giovedì 27 Luglio ore 19.15 c/o Rifugio Monte Fuso, località Scurano (Neviano degli Arduini PR). termine escursione: ore 21,30 / 22,00

Attrezzatura richiesta: Scarponcini, pantaloni lunghi, felpa/kw, zaino con acqua e pranzo al sacco, torcia (preferibilmente frontale), bastoncini consigliati.

Organizzatore: Fuso.com - Guida: Antonio Rinaldi (GAE)

Costo di partecipazione: adulti 12 euro, 8 euro per minori di 12 anni

Prenotazione obbligatoria: U.I.T. Monte Fuso, tel. 327 7805185, mail:eventi@coopfuso.com

oppure GAE Antonio Rinaldi - cell. 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com