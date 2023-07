appuntamenti del fine settimana 29 e 30 luglio

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

L'Ufficio Turistico, causa lavori presso l'Ingresso di Ponte Verde, dal 25/7 sarà spostato presso gli Uffici di Borgo Castello da martedì a venerdì e negli Uffici di Fruizione nei fine settimana e festivi, con i seguenti orari:

Da Martedì a Venerdì dalle 10-12/14-17 - Sabato 9-12/14-17 Domenica 9-12/13,30-17

Sempre reperibili allo 0114993381 – info@parcomandria.it

Sabato 29 luglio

Ingresso Cascina Brero dalle 21:30 "Voci nella notte: dove volano le falene" - Quando nel Parco si fa buio piccoli e grandi animali escono allo scoperto.

Domenica 30 … Macrofotografia con Skua!

Cascina Brero è aperta dal giovedì alla domenica con attività e novità per tutta la famiglia! Non è necessario prenotare, a meno che non siate un gruppo numeroso!

Nei giorni di apertura della Cascina è inoltre possibile visitare la mostra allestita in occasione del 40° anniversario della Rivista Piemonte Parchi

Cascina Oslera vi aspetta l'emozionante novità del Parco Avventura! Per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni

Da mercoledì a venerdì dalle 14 alle 18

Sabato e Domenica dalle 10 alle 19

Sport

SABATO 29 (alle ore 7) e DOMENICA 30 (alle ore 9.30) luglio ecco gli appuntamenti per correre ed allenarsi insieme nel Parco.







Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali

A Druento.. "Lo sport si tinge di verde" - camminata funzionale e green yoga per gli amanti dello sport

http://www.parchireali.it/parco.mandria/iniziativa.php?id=107013

all'aria aperta!Secondo la stagione i servizi al Parco de La Mandria possono variare i propri Orari e giorni di Apertura, vi invitiamo a contattarli direttamente:

http://www.parchireali.it/parco.mandria/pagina.php?id=31

· Cascina Oslera – contattare i referenti al numero: 366/4994250

· Chiosco "2 Crepes In Viaggio" a Cascina Vittoria aperto secondo le condizioni meteo – contattare i referenti al numero: 348/7993808

· Caffetteria Reale Formont a Borgo Castello aperta dalle 9 alle 17

· Cascina Rampa APERTA dalle 9 alle 17 – chiusa mercoledì per riposo settimanale

· Cascina Brero APERTA - le visite naturalistiche sono attive tutto l'anno sia con le attività in programma, consultabili al seguente link https://www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/ sia con attività personalizzate su richiesta in qualsiasi data e orario da concordare con il punto informativo dei Parchi reali 011/4993381 info@parcomandria.it

· Castello degli Appartamenti Reali e Reggia di Venaria: consultare il sito: https://lavenaria.it/it/visita/orari

L'Ufficio Informazioni è a Vostra disposizione:

Email: info@parcomandria.it – tel. 011/4993381