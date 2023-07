20 ORE SETTIMANALI AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DEL CCNL 2019-2021, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68

E' indetta una selezione pubblica per soli esami per n. 1 assunzione a tempo indeterminato part time 20 ore settimanali, al profilo professionale di "Collaboratore Amministrativo" Area degli Operatori Esperti del CCNL 2019-2021, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Eventuali condizioni tali da poter dare diritto all'applicazione delle precedenze di legge dovranno essere espressamente dichiarate in sede di presentazione della domanda di ammissione, in modo preciso e non generico.

L'avviso è stato approvato con Det. Dir. n. 154-2023 consultabile sul portale dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente.

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta sulla base dell'apposito schema allegato in calce (Allegato A), dovrà essere presentata perentoriamente, a pena di nullità, entro il giorno giovedì 31 agosto 2023 alle ore 12:00 .

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 82 del 7/03/2005, con spedizione all'indirizzo protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it con la dicitura "Selezione pubblica per Collaboratore Amministrativo" riprodotta nell'oggetto della PEC