Il Circuito Trail dei Parchi dell'Emilia, il campionato promosso dall'Ente Parchi Emilia Centrale che riunisce le più spettacolari gare di "trail running" nei Parchi dell'Appennino è andato ancora in scena a Fanano, nel Parco del Frignano, con lo svolgimento della 4a tappa rappresentata dal "Cima Tauffi Trail".

I percorsi di gara di questa edizione, che ha visto un rinnovamento nel comitato organizzatore con nuovi ingressi in affiancamento al comitato storico, sono stati due: il "corto" di 35 chilometri ed il "lungo" di 60 chilometri e hanno visto la partecipazione di 208 atleti complessivi (109 sul primo e 99 sul secondo).

Si sono aggiudicati il percorso da 35 chilometri Saimir Xhemalaj (Modena Runners Club asd) in 3:58:19 e Chiara Lelli (G.S.A. Cometa) in 4:23:27. La gara regina sui 60 chilometri è stata invece vinta da Simone Corsini (libero) in 6:48:50 e Dinahlee Calzolari (Team Mud&Snow asd) in 9:21:50.

Le classifiche complete sono reperibili qui: https://www.wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=55610, mentre le foto dell'evento sono disponibili sul sito di ModenaCorre ReggioCorre: https://www.reggiocorre.it/foto_video.aspx?ida=5907&n=cima-tauffi-trtail-a-fanano-mo.

Il prossimo appuntamento per gli atleti sarà con la 5a tappa del Circuito questa domenica 30 luglio all'Alpicella Trail a Piandelagotti di Frassinoro, sempre nel Parco del Frignano, con due percorsi di 14 e 24 chilometri.