Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde

Respirare la Foresta

Domenica 6 Settembre 2020 ore 09:00

Una giornata dedicata all'esperienza diretta e alla conoscenza delle funzioni preventive e terapeutiche del bosco e dei popolamenti di Pino silvestre nell'area ZSC Monte Duro, all'interno del Paesaggio Protetto della Collina Reggiana-Terre di Matilde.

In mattinata, con ritrovo alle ore 9.00, è prevista la camminata nella zona del Monte Duro alla riscoperta di un paesaggio protetto unico e delle proprietà benefiche di alcune delle sostanze emesse dai boschi di conifere in compagnia del dott. Francesco Meneguzzo (ricercatore Cnr-Ibe), dell'arch. Giuliano Cervi (Pro Natura RE). Sara Nardini (Psicoterapeuta ed esperta in aromaterapia), Marta Regina (Psicologa, Mindfulness Association UK). Verso le 12.30 è prevista la visita all'azienda di Cà di Casino che alleva api con modalità non intensive e rientro poi alla polisportiva Montalto dove verrà offerto un rinfresco.

Nel pomeriggio è prevista una conferenza con l'intervento di diversi esperti che illustreranno gli effetti della foresta sulla salute e il loro significato per l'individuo e la società.

Ritrovo: Ore 09:00 Polisportiva Montalto via Cà de Miotti, 1- Montalto

Info e prenotazione obbligatoria: 0522/601933, cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it, whatsapp 349/8579687

Promossa dall'Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo – in collaborazione con Pro-Natura, CAI, Polisportiva Montalto ed altre realtà del territorio.