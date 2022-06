Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde

Altri eventi nelle Aree Protette

Venerdì 1 Luglio 2022

Serate dense di appuntamenti nella suggestiva cornice storico e naturalistica dei borghi e tanta convivialità. A cura delle Associazioni e le Proloco del territorio in collaborazione con il Comune di Canossa e Festival Entroterre.

VEDRIANO

Proloco Ducato di Vedriano

Dalle ore 19.00 Apericena presso Villa Cà de Paoli Loc. Pietranera (è gradita la prenotazione)

3331988073 Federico (anche tramite WhatsApp).

"Max Ziveri e La Canzone d'Autore" in concerto - live con: Max Ziveri (chitarra, piano e voce) Riccardo Bontempelli (Cajon e percussioni).



TRINITA'

ATS Pro Loco Trinità — #Bike nei Borghi

Tappa: da ATS Pro Loco Trinità a Proloco Ducato di Vedriano.

Partenza da ATS Trinità ore 19,00 visita alla panchina Big Bench in località Albareto. Ripartenza per rientro in ATS Trinità da Proloco Ducato Vedriano ore 21.30.

Quota iscrizione € 6,00 (con 1 aperitivo offerto). Partecipazione su prenotazione al numero 3346780487 Daniele (anche tramite WhatsApp). Massimo 25 partecipanti.

VOTIGNO

La Casa del Tibet OdV

Dalle ore 17.00 Aperitivo nel Borgo di Votigno.

Dalle ore 20.00 Cena Festival dei Borghi (su prenotazione) 3388553666 Patrizia (anche tramite WhatsApp) o al numero 0522877177.

Dalle ore 21.30 Live show Entrocover - Omaggio a Pino Daniele con Renato Marengo, Luca Damiani e i Neri a Metà. Per tutta la serata servizio Bar.