Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde

Sabato 9 Luglio 2022

Giornate dense di appuntamenti nella suggestiva cornice storico e naturalistica dei borghi e tanta convivialità. A cura delle Associazioni e le Proloco del territorio in collaborazione con il Comune di Canossa e Festival Entroterre.

Tempietto del Petrarca

Loc. Selvapiana, Canossa (RE)

TRIO DAVID

J. S. Bach, Variazione Goldberg BWV 988, estratti (trascrizione per trio d'archi di Dmitry Sitkovetsky) L. van Beethoven, Trio per archi in do minore op. 9 n. 3 durata ca. 60'

Ingresso a pagamento e su prenotazione € 8,00 (incluso nel prezzo servizio di navetta o escursione con guida per raggiungere la location a piedi) ed Aperitivo con degustazione di prodotti tipici "sapori delle terre di Canossa".

Biglietti in vendita online su Vivaticket o presso biglietteria del Teatro Valli.

Info: centroculturale@comune.canossa.re.it tel. 0522248425-248423.