Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde

Altri eventi nelle Aree Protette

Sabato 16 Luglio 2022

Giornate dense di appuntamenti nella suggestiva cornice storico e naturalistica dei borghi e tanta convivialità. A cura delle Associazioni e le Proloco del territorio in collaborazione con il Comune di Canossa e Festival Entroterre.

VEDRIANO

Antica Corte "Ca Paoli", Pietranera di Canossa (RE) Ore 19:30

QUARTETTO SELINI

Hugo Wolf, Italian Serenade Franz Joseph Haydn, Quartetto in fa minore, op. 20 n. 5 Fanny Hensel Mendelssohn, Quartetto in mi bemolle maggiore In collaborazione con Le Dimore del Quartetto durata ca. 60'

Ingresso a pagamento e su prenotazione € 8,00 (incluso nel prezzo aperitivo a cura della pro loco Ducato di Vedriano).

Biglietti in vendita online su Vivaticket o presso biglietteria del Teatro Valli.