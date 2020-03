Pronto il servizio di noleggio di biciclette al Parco delle Vallere

Dal 15 marzo si svolta verso lo svago in tutto relax

(Moncalieri, 05 Mar 20) A partire da domenica 15 marzo arriverà alle Vallere una flotta di 150 biciclette. Una bella novità.



Rent Bike, gestore del servizio, è pronto all'accoglienza: "Le nostre mountain bike sono molto semplici e molto robuste, sono adatte proprio a tutti, adulti e bambini, e ideali per le famiglie, abbiamo anche seggiolini posteriori e caschi per i più piccoli, tutti i materiali sono omologati per garantire la massima sicurezza".



Alle Vallere ci sarà una rivoluzione, dice Stefano Martino, titolare di Rent Bike: "Tra pochi giorni si potrà fare un giro in bicicletta, affittare i lettini per prendere il sole, sorseggiare un caffè, un abbinamento perfetto di divertimento e relax". Aprirà infatti un angolo di ristoro per tutti gli utenti delle Vallere, a prescindere che si servano del servizio di noleggio o meno, con due distributori automatici di acqua, caffè, tè e bibite, tutto sempre con particolare attenzione all'ambiente, anche ai bicchieri e ai cucchiaini, che saranno compostabili.



Il Parco delle Vallere è un ottimo posto dove fare escursioni nel verde, tanti alberi, tanti prati, tanta natura, e il suo fiume, il Po, l'approdo naturale per le passeggiate: un lungo sguardo sull'acqua, tra Moncalieri, Torino e oltre, per godersi i punti panoramici, vedere i canottieri che solcano il fiume, e incontrare le anatre, gli aironi e tutti gli animali che vivono in questo ambiente, nel contesto nella Riserva della Biosfera UNESCO "CollinaPo".



Tanti itinerari alla portata di tutte le gambe, per muoversi in sicurezza sulle piste ciclabili che corrono sulle sponde del fiume: tanto per fare un esempio, in una ventina di minuti si raggiunge il Parco del Valentino, ci vogliono trenta minuti per arrivare ai Murazzi, praticamente il centro di Torino, e quaranta per spingersi fino alla Riserva Naturale del Meisino.



Una sgambata all'ora di pranzo? Una passeggiata in primavera? Una gita scolastica? Questi i costi di noleggio delle biciclette: da 2 euro l'ora a 10 euro per la giornata intera, tra queste due tariffe tante gradazioni di prezzo per bambini, adulti, scolari e studenti con insegnanti in uscita scolastica.

Il servizio funziona tutti i giorni, tranne il lunedì (fino al 31 ottobre), dalle ore 10 a un'ora prima dell'orario di chiusura del Parco.