Chiuso il parco Le Vallere

In base alle disposizioni nazionali e regionali

(Moncalieri, 23 Mar 20) A seguito dell'epidemia da coronavirus (Covid-19) e delle disposizioni nazionali e regionali, è stato vietato l'accesso all'area di fruizione della Riserva Naturale Le Vallere, in analogia a quanto avvenuto per tutte le altre realtà analoghe, per evitare possibili contatti fra le persone e maggiori rischi di contagio.

Si ricorda che, in base all'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020:

a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Rimane comunque vietato l'assembramento di più persone.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto di quanto disposto è punito ai sensi dell'art.650 del Codice penale.

Qui il testo dell'ordinanza: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4283_0_file.pdf