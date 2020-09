Domenica 20 settembre il Green Tour

Da Torino a Superga con Giannonerunning circuit

(01 Set 20) Asd Giannonerunning circuit è un'associazione che da 40 anni si occupa di atletica e di podismo sia a livello competitivo, sia amatoriale, con più di 150 soci, convinti che la sfida del nostro secolo sia l'ambiente e che ci sia bisogno di un'inversione di rotta. Così per il secondo anno, proprio per puntare l'attenzione sui temi dell'ambiente e delle economie sostenibili, propone domenica 20 settembre, oltre a una corsa competitiva, il test Torino-Superga: camminata e corsa a passo libero, Fitwalking, Nordic Walking.



Da Torino a Superga: Partenza dalla Riserva dell'Isolone di Bertolla: Via Nietsche n. 175 (su Google https://goo.gl/maps/hmVJnpC1jVSvWYcC7); partenza dalle ore 9.00 per la competitiva, partenza dalle ore 9.30 per il test Torino-Superga.



Dalle ore 9 partiranno gruppi di massimo 50 persone, a discrezione dell'organizzazione. Sono state prese tutte le misure di sicurezza dovute all'emergenza Covid-19.



Per la sezione competitiva, alla quale possono partecipare i tesserati Fidal nati nel 2004 e precedenti, i tesserati EPS in base alla convenzioni in atto, ai Runcard, e con partecipazione ad atleti di interesse nazionale, ci si iscrive presso Giannone Sport - corso Regina Margherita n. 221 - Torino, oppure on line su www.endu.net, mentre al test Torino-Superga, a cui possono partecipare anche minorenni se tesserati della federazione Cadetti/e, ragazzi/e, ci si iscrive presso il medesimo indirizzo, Giannone Sport, corso Regina Margherita n. 221, ma anche on line su www.giannonerunning.com/shop. Le iscrizioni saranno chiuse alla mezzanotte del 17 settembre.



Il costo di iscrizione è di € 15,00, ridotto a € 12,00 per gruppi di almeno 20 persone.



L'iniziativa si svolge nel contesto della Riserva della Biosfera CollinaPo e ha il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese.

Scarica il VOLANTINO

Ulteriori informazioni: https://www.giannonerunning.com/shop; https://it-it.facebook.com/giannonerunning/