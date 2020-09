Il campione e la zanzara, di Faber Teater. Il 19 settembre a Chieri.

(Moncalieri, 15 Set 20) In occasione della Settimana europea della Mobilità sostenibile uno spettacolo epico di strada per attori e pubblico in bicicletta.

Tutti in bicicletta per attraversare lo spazio e il tempo sul fiume del Novecento, pedalando. Le maschere Guide del Tempo prendono gli spettatori per mano accompagnandoli lungo la vita dell'Airone Fausto Coppi e di Anifele, la zanzara africana che lo punse. È la parabola di un uomo che diventa mano a mano quella di ognuno noi, una storia quotidiana ed eroica al tempo stesso, ironicamente pungente.

Con Francesco Micca, Marco Andorno, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio. Testo e regia: Mario Chiapuzzo. Una creazione di Faber Teater e Mario Chiapuzzo. Bici Museo dei Campionissimi, Novi Ligure. Costumi, maschere, stendardi, elaborazione bici: Faber Teater.

Dunque: tutti in bici! Ritrovo nel cortile interno del Comune di Chieri. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: 349/7210715 e 347/3668520, oppure via email muovitichieri@gmail.com, camminarelentamente2@gmail.com.

Scheda dello spettacolo