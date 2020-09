Gioca con la biodiversità. Il 19 settembre al Parco delle Vallere.

(Moncalieri, 15 Set 20) Giocare e imparare all'aperto con ExoDomus si può!

Un progetto proposto dall'Associazione ExoDomus, un'associazione formata da studenti moncalieresi, fatto per i bambini e le loro famiglie, per divulgare la scienza e la cura dell'ambiente: si parte dai più piccoli per trasformare la loro curiosità in competenze per affrontare un mondo in continua evoluzione.

Laboratorio ludico-scientifico: età consigliata dai 6 ai 10 anni. Le attività di svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

Appuntamento nella Cascina Le Vallere alle 10, l'attività durerà circa due ore. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni: 320 6386102, associazione.exodomus@gmail.com