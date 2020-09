Domenica 11 ottobre torna il Trail delle Colline, nel Chivassese

(29 Set 20) La seconda edizione del Trail delle Colline, valida come 2° Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti, in un anno così particolare come il 2020, si terrà domenica 11 ottobre nel cuore verde delle colline chivassesi e sui sentieri di Castagneto Po che raggiungono la Riserva naturale del Bosco del Vaj.



ASD Hope Running Onlus e Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus sono gli organizzatori dell'iniziativa, che ha il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese ed è inserita nel contesto della Riserva della Biosfera Unesco "CollinaPo".



Tre le tipologie di gara: due competitive, un trail di circa 30 chilometri con 1200 metri di dislivello positivo e un trail da 15 chilometri con 650 metri di dislivello positivo, oltre a un'eco-camminata e un percorso di Nordic Walking di 8 chilometri alla scoperta del sentiero Berruti.

A fine corsa a tutti i partecipanti sarà consegnato un pranzo take away, con l'intento di evitare assembramenti.



La parola d'ordine sarà ovviamente: "sicurezza". Gli organizzatori si atterranno rigidamente a tutti i protocolli di sicurezza governativi, regionali, comunali e del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), attraverso un rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19 e invitano tutti i partecipanti a fare altrettanto, seguendo le disposizioni impartite dalle autorità competenti.



Circa ottanta volontari garantiranno la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione e il rispetto delle normative anti Covid-19, grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni Circolo Santa Barbara, ERV, LILT, Amici del Po, Croce Rossa, ANPI e CAI.



Il Trail delle Colline aderisce alla campagna "Plastic Free" – "Liberiamo il mondo dalla plastica" e alla campagna "Io non getto i miei rifiuti" promossa da Spirito Trail. Per sensibilizzare i partecipanti ai temi del rispetto dell'ambiente e dell'ecosostenibilità, grazie alla collaborazione con Seta e Amici del Po Chivasso, chi parteciperà alla camminata avrà la possibilità di ricevere un kit fornito dalla Seta per raccogliere i rifiuti che saranno trovati lungo il percorso.



Per tutte le informazioni, anche per quanto riguarda le iscrizioni alle due gare competitive: www.traildellecolline.com e www.wedosport.net.