Insediata la Comunità delle Aree protette del Po piemontese e nominati i Consiglieri dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

(23 Dic 20) È in fase di completamento la composizione del direttivo del nuovo Ente-Parco che inizierà la sua attività con il nuovo anno: lo scorso 17 dicembre si è riunita la Comunità delle Aree protette del Po piemontese, che ha eletto il proprio Presidente e il Vice Presidente nelle persone di Giuseppe Bava, Sindaco del Comune di San Sebastiano da Po (TO), e di Daniele Pane, Sindaco del Comune di Trino (VC). Nella stessa riunione sono stati designati gli otto membri del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Come previsto dall'art. 15 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (e s.m.i.), sei sono l'espressione diretta della Comunità delle Aree protette, uno rappresenta le Associazioni agricole e uno le Associazioni ambientaliste.

Questi i nomi dei nuovi Consiglieri: Ugo Baldi – Sindaco del Comune di Bozzole (AL), Matilde Casa – Sindaco del Comune di Lauriano (TO), Libero Farinelli – Vice Sindaco del Comune di Saluggia (VC), Luca Ferrari – Sindaco del Comune di Morano sul Po (AL), Laura Pompeo – Assessore del Comune di Moncalieri (TO) e Daniele Ronco – Assessore del Comune di Lombriasco (TO), indicati direttamente dalla Comunità delle Aree protette del Po piemontese; Alice Cerutti – espressione di Confagricoltura, in rappresentanza delle Associazioni agricole; Andrea Mandarino – espressione di Pro Natura, CAI, Gruppo d'Intervento Giuridico, LAC, LAV, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, Organizzazione Internazionale Protezione Animali e WWF, in rappresentanza delle Associazioni ambientaliste.

Manca solo il Presidente del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, che sarà nominato dalla Regione Piemonte a seguito del raggiungimento di un'intesa con la Comunità delle Aree protette.

L'attenzione all'ambiente e al territorio sono il denominatore comune del nuovo Consiglio, che inizierà i suoi lavori non appena sarà nominato il Presidente del nuovo Ente-Parco.