A Vallere si apre la nuova stagione delle biciclette (e non solo)

(Moncalieri, 29 Apr 21) Il noleggio di biciclette Rent Bike Vallere apre la stagione sabato primo maggio.

Stefano Martino ha tutto pronto; finalmente si parte, perché nemmeno la pandemia è riuscita a fermare la sua grande voglia di fare: aspetta tutti all'interno della Cascina Le Vallere con le sue mountain bike pratiche e robuste, adatte ad adulti e bambini, con tanti accessori utili, dai seggiolini posteriori, ai cestini portatutto, ai caschi, tutti strumenti e materiali omologati e sicuri.

Restano le precauzioni già messe in atto nello scorso anno, come la sanificazione delle biciclette ad una ad una prima di ogni utilizzo; ma si chiede agli utenti un po' di pazienza e di aspettare il proprio turno per entrare in Cascina, dove ci sarà un distributore di numeri, che saranno chiamati al microfono.

Il servizio è attivo al sabato, alla domenica e nei festivi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Questi i costi del noleggio di biciclette: dai 3 euro per singola ora ai 10 euro per la giornata intera; tra queste due tariffe alcune gradazioni di prezzo. Riduzioni per i bambini sotto i 12 anni e agli adulti sopra i 65. Sono inoltre a disposizione alcuni tandem.

Ma quest'anno c'è anche una novità, sebbene in questo caso occorra attendere qualche giorno in più per l'apertura: la Locanda La Mandria ha preparato una caffetteria agile e solerte per rifocillarsi con bibite, gelati e caffè; il chiosco sarà all'interno del cortile della Cascina Le Vallere.

In caso di pioggia o di maltempo è consigliato chiedere se il servizio viene attivato, telefonando al 353 319 6176.

Informazioni per il noleggio delle biciclette: https://www.facebook.com/rentbikelevallere/ e https://www.instagram.com/rent_bike_le_vallere/