Iniziative nei prossimi giorni

Doppia camminata del 1° e 2 maggio; Il Sabato nei Villaggi; Alla scoperta dei segreti nell'Oasi di Isola Sant'Antonio

(29 Apr 21) DOPPIA CAMMINATA DEL 1° e 2 MAGGIO

1°-2 maggio, Gabiano (AL)

Cammini Divini propone la Camminata del 1° maggio nel nuovo format, a seguito dell'attuale situazione che limita la partecipazione dei camminatori.

Una doppia camminata sui sentieri che da Gabiano, attraversando le colline, porta al borgo di Pozzengo per poi ritornare al punto di partenza.

Il percorso è di circa 12,5 Km con un dislivello di + 350 m per circa 4 ore di cammino.

Il trekking si snoda tra Gabiano e Pozzengo. Partenza in direzione del campo sportivo, al termine della strada asfaltata si prosegue su sterrata fino a giungere nei pressi di Mincengo per poi proseguire verso Martinengo senza però entrare nell'abitato. Si prosegue quindi a mezza costa fino a giungere con una ripida salita alla frazione di Pozzengo di Mombello. Si attraversa il piccolo borgo in discesa per poi ritornare su una sterrata e tra saliscendi si ritorna verso Mincengo, scendendo quindi verso la Chiesa di Sant'Aurelio per poi risalire verso Zoalengo per salire poi a destra verso un sentiero panoramico che porta fino al castello di Gabiano con vista a sinistra sulle colline Monferrine e a destra sulla pianura padana e sull'arco alpino. Giunti a Gabiano si costeggia il castello e si attraversa il borgo antico prima di iniziare a scendere verso il punto di partenza. Si consigliano: calzature da trekking, scorta d'acqua e abbigliamento comodo. Al termine dell'escursione, per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di fermarsi per il pranzo presso il giardino esterno del Ristorante Locanda del Commercio con il seguente menu: affettati misti, vitello tonnato, agnolotti sugo d'arrosto, brasato al barbera con contorno, dolce della casa, vino, acqua, caffè.

Ritrovo per le iscrizioni sabato 1° e domenica 2 maggio alle ore 8.30 presso il piazzale parcheggio di fronte alla Chiesa parrocchiale di San Pietro, partenza alle ore 9.00.

Il costo previsto è di € 5 per la sola camminata + € 15 per il pranzo all'arrivo (facoltativo).

N.B.: L'escursione è a posti limitati (max 25 persone), è quindi necessaria la prenotazione.

CORONAVIRUS: Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. E' necessario portare con sé la mascherina.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

Augusto Cavallo: 3394188277 mailto: augusto.cavallo66@gmail.com

IL SABATO NEI VILLAGGI - CULTURA E NATURA NELLE TERRE DEL PO - VII EDIZIONE

8 maggio 2021, Pecetto di Valenza (AL)

Il sabato nei villaggi. Cultura e natura nelle terre del Po si rimette... in cammino.

Nel mese di maggio tre appuntamenti consentiranno di conoscere riserve naturali e aree protette dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, unitamente a protagonisti locali che sono testimoni di storie e tradizioni del posto visitato.

A Pecetto di Valenza, nel pomeriggio di sabato 8 maggio si seguirà un itinerario di circa 5 chilometri che si addentra nel Sito di Interesse Comunitario Bric Montariolo. Ad essere protagoniste saranno le orchidee, la cui abbondanza di fioriture ha conferito una grande notorietà a questa collina.

Sono presenti prati aridi e gerbidi su cui la vegetazione ha un ritmo di crescita lento, che rallenta lo sviluppo del bosco: è l'ambiente ideale per lo sviluppo delle orchidee selvatiche e qui se ne contano una decina di specie.

Nel pomeriggio, dopo il ritrovo previsto per le ore 14.30 presso il campo sportivo del paese, guidati da Anna Maria Bruno, si seguirà un percorso ad anello che conduce al bric, punto altamente panoramico, per tornare infine al punto di partenza.

Flavio De Stefani, sarà il testimone di questo nuovo racconto dalla forte impronta naturalistica, nel suo ruolo di custode delle orchideead honorem. Già sindaco di Pecetto, in 25 anni di attività ha favorito l'insediamento di orchidee selvatiche attivando il processo per cui si è arrivati all'istituzione della Riserva naturale del Bric Montariolo, ora inserita nel Parco Naturale del Po Piemontese.

Il sabato nei villaggi tornerà poi il 15 maggio a Pontestura con un semplice itinerario che condurrà a alla scoperta del bosco del Roleto e, a seguire, il 22 maggio con una proposta che unirà il Parco delle donne di Trino alla Grangia di Pobietto, sita nel territorio comunale di Morano sul Po.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

L'Ente-Parco ha definito le modalità di riavvio dell'iniziativa nel rispetto delle attuali normative; si è così convenuto di attivarla previa prenotazione da parte degli interessati, il cui numero sarà contingentato.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, scrivendo al seguente indirizzo mail: chebisa@virgilio.it inserendo cognome, nome e numero di telefono, oppure telefonando al cell. 3482211219.

Si ricorda che è necessario portare con sé la mascherina.

La proposta rientra nel progetto Artisti per la natura: alla scoperta delle nuove Aree protette del Po piemontese, sostenuto dalla Fondazione CRT.

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DI NATURA DELL'OASI NATURALISTICA DI ISOLA SANT'ANTONIO

9 maggio 2021, Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL)

In un'intera giornata, patrocinata dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e dal Comune di Isola Sant'Antonio, vivremo l'occasione di visitare l'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio: pregevole area umida, risultato di un importante progetto che ha portato biodiversità là dove, in passato, c'era meno ricchezza di vita. Un territorio di circa 88 ettari esteso a poche centinaia di metri dal Po e punto di passaggio fondamentale per numerose specie di uccelli migratori. L'area, infatti, rappresenta un grande bacino di biodiversità in tutte le stagioni, garantendo sicuri rifugi e pregevoli ambienti per specie diverse, molto sensibili e anche a rischio di estinzione.

Così, in questa giornata, potremo scoprire gli angoli più interessanti dell'Oasi, soffermandoci ad ammirarne la bellezza grazie a punti di osservazione protetti. Conosceremo i diversi progetti di conservazione attivi, i monitoraggi specifici condotti e i risultati ottenuti. In modo rispettoso e attento osserveremo le diverse specie di uccelli che popolano i laghi presenti: aironi, svassi maggiori, limicoli, specie di canneto e -con un pizzico di fortuna!- anche rapaci diurni in caccia come il falco di palude. Ma non solo: anche il battito d'ali di alcune farfalle potrà colorare i sentieri, tra cui proprio la "Via delle farfalle", dove alcune piante mostrano le loro profumate fioriture e dove saranno presentate le principali specie di Lepidotteri che sono state monitorate dal 2014 con impegno e passione.

Vi aspettiamo per condividere la magia di questo angolo di Piemonte: un luogo dove, ogni giorno, è possibile meravigliarsi per l'arrivo di specie nuove, osservandone il comportamento e le strategie di sopravvivenza.

L'appuntamento con la natura è per domenica 9 maggio 2021 all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL).

La mattina, dalle ore 9.30 alle 12.30, il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

L'evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

Nell'area non sono ammessi i cani.

In caso di forte maltempo l'evento sarà annullato.

Prenotazione necessaria entro le 15.00 di sabato 8 maggio 2021.

Contributo:

• Adulti: 10 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). Per chi desidera visitare l'Oasi per l'intera giornata: 15 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT)

• Bambini fino a 14 anni: 5 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). Per chi desidera visitare l'Oasi per l'intera giornata: 10 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un'escursione in natura, un cappellino, una macchina fotografica e un binocolo (se in possesso).

L'escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull'equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Daniela 3332648723 – Roberta 3478823023

codibugnolo@hotmail.it - www.associazionecodibugnolo.it