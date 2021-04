Newsletter del 30 aprile 2021

Iniziative nei prossimi giorni

Doppia camminata del 1° e 2 maggio a Gabiano; Il Sabato nei Villaggi a Pecetto di Valenza; Alla scoperta dei segreti nell'Oasi di Isola Sant'Antonio.

Cammini Divini propone la Camminata del 1° maggio nel nuovo format, sdoppiandola a seguito dell'attuale situazione che limita la partecipazione dei camminatori.

Una doppia camminata sui sentieri che da Gabiano, attraversando le colline, porta al borgo di Pozzengo per poi ritornare al punto di partenza.

Il percorso è di circa 12,5 Km con un dislivello di + 350 m per circa 4 ore di cammino.

Il trekking si snoda tra Gabiano e Pozzengo. Partenza in direzione del campo sportivo, al termine della strada asfaltata si prosegue su sterrata fino a giungere nei >>>

A Vallere si apre la nuova stagione delle biciclette (e non solo).

Il noleggio di biciclette Rent Bike Vallere apre la stagione sabato primo maggio.

Moncalieri. Stefano Martino ha tutto pronto; finalmente si parte, perché nemmeno la pandemia è riuscita a fermare la sua grande voglia di fare: aspetta tutti all'interno della Cascina Le Vallere con le sue mountain bike pratiche e robuste, adatte ad adulti e bambini, con tanti accessori utili, dai seggiolini posteriori, ai cestini portatutto, ai caschi, tutti >>>

A Saluggia il rafting dà spettacolo nella Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano

Sono state intense a Saluggia le giornate del 17 e 18 aprile, con il rafting italiano che si è dato appuntamento per la seconda gara dell'anno, con l'obiettivo di affinare la preparazione e testare la condizione in vista dei campionati del mondo in programma in Francia dal 28 giugno al 3 luglio prossimi. Un'occasione, quella sfruttata dai vari team, per ritrovarsi dopo diverse settimane in azione e tornare a respirare il clima agonistico.

La zona infatti si presta particolarmente bene agli sport acquatici che possono >>>

Appello agli appassionati di mountain bike: aiutateci a vivere i sentieri collinari in sicurezza

International Mountain Bike Association Italia (Imba Italia), il CAI sezione di Pino Torinese e l'Ente-Parco, insieme a Gs Sassi, Greentoso asd, SingleTrack Torino e Di Tutti i Sentieri - MTB Team, chiedono a tutti i cultori della mountain bike un aiuto per rispettare regole che permettano a tutti di godere in tranquillità e sicurezza luoghi naturali belli e fragili come quelli della collina di Torino.

Queste le regole messe nero su bianco: >>>

Giornata Mondiale della Terra 22 aprile 2021

Valenza. Giovedì 22 aprile 2021 ricorreva il 51° anniversario della Giornata Mondiale della Terra - World Earth Day, Terra che l'astronauta William Anders ha immortalato a bordo dell'Apollo 8 nell'iconica foto denominata "Earthrise" il 24 dicembre1968.

La Giornata della Terra, World Earth Day è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra annualmente l'ambiente e la salvaguardia del nostro Pianeta. La celebrazione >>>