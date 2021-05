'La Bella Stagione': 100 attività creative, esperienziali, di scoperta, socialità e movimento, a Torino e nella prima cintura

(06 Mag 21) È online la mappa interattiva delle attività inserite nel palinsesto "La Bella Stagione", un'iniziativa della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del programma "2021 alla quale collabora anche l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Un'estate insieme", offerta alle classi dei progetti "Provaci Ancora SAM!" e "N.O.E. Una Comunità che Educa", ai centri estivi degli oratori e agli Enti che organizzano le attività estive nell'ambito dell'Estate Ragazzi della Città di Torino.

Il palinsesto comprende oltre 100 attività creative, esperienziali, di scoperta, socialità e movimento, a Torino e nella prima cintura, per consentire ai più giovani di accedere a contenuti ed esperienze culturali e riappropriarsi dei luoghi collettivi dopo i mesi di chiusure appena trascorsi.

Le proposte sono organizzate a partire dalla tipologia di attività:

• proposte di partecipazione attiva

• attività didattiche museali

• laboratori di divulgazione scientifica ed educazione ambientale

• laboratori di promozione artistica e creativa

• passeggiate urbane

• percorsi naturalistici e sostenibili

Tutte le attività in palinsesto saranno disponibili previa prenotazione da effettuare tramite la mail labellastagione@compagniadisanpaolo.it oppure telefonando al numero 3517655160.

Durante il tempo scolastico insieme ai docenti e poi con gli educatori nel periodo estivo, i ragazzi potranno fruire delle attività in palinsesto grazie all'utilizzo degli Abbonamenti Musei Junior, messi a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, grazie alla collaborazione attivata con l'Associazione Abbonamento Musei. Gli abbonamenti che riceveranno sono pensati come una forma di partecipazione e di cittadinanza attiva per la ripresa delle attività culturali e di comunità: uno strumento in più per valorizzare e potenziare il loro "zainetto" di esperienze e competenze.