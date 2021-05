Iniziative nei prossimi giorni

(12 Mag 21) IL SABATO NEI VILLAGGI - cultura e natura nelle terre del Po

VII edizione – PONTESTURA - sabato 15 maggio 2021

A Pontestura, sabato 15 maggio, è previsto il secondo appuntamento della stagione primaverile de "Il Sabato nei Villaggi – cultura e natura nelle terre del Po", attività di promozione territoriale organizzata dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e patrocinata dal Festival IT.A.CÀ Monferrato.

L'edizione 2021 prevede una serie di appuntamenti che si svolgono all'aperto, offrendo semplici passeggiate alla scoperta di luoghi e ambienti naturali.

Punto fermo dell'iniziativa è l'incontro con i "testimoni": esperti conoscitori e narratori del loro territorio e dell'unicità di questi luoghi.

Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 in via Vittorio Veneto 4 (dove si trova il plesso scolastico del paese). Ad accogliere i partecipanti vi sarà la guida Anna Maria Bruno e gli organizzatori del percorso: l'appuntamento di Pontestura è stato organizzato con la collaborazione di APEA – Associazione Pontesturese Ecologia e Arte.

Meta del pomeriggio sarà il bosco del Roleto, dove si incontreranno i componenti de "La compagnia della polvere", che utilizzeranno la conoscenza della lingua piemontese per intrattenere i partecipanti con divertenti motti e racconti della tradizione. Nel bosco, la guardiaparco Paola Palazzolo guiderà i partecipanti al riconoscimento di alcune specie vegetali, mentre il geologo Carlo Giraudi illustrerà l'area dove furono trovati, nel 1982, i resti fossili di un mammut.

Per informazioni e prenotazioni:

L'Ente-Parco ha definito le modalità di riavvio dell'iniziativa nel rispetto delle attuali normative; si è così convenuto di attivarla previa prenotazione da parte degli interessati, il cui numero sarà contingentato.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, scrivendo al seguente indirizzo mail: chebisa@virgilio.it inserendo cognome, nome e numero di telefono, oppure telefonando al cell. 348 2211219.

Si ricorda che è necessario portare con sé la mascherina.

La proposta rientra nel progetto Artisti per la natura: alla scoperta delle nuove Aree protette del Po piemontese, sostenuto dalla Fondazione CRT.

Cliccando qui potete visualizzare e scaricare la LOCANDINA.

POPOLO MIGRATORE - Viaggio alla scoperta degli uccelli migratori, come l'usignolo e l'occhione

Oasi Naturalistica di ISOLA SANT'ANTONIO (AL) - sabato 15 maggio 2021

Evento in collaborazione e con il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e del Comune di Isola Sant'Antonio per vivere la magia del tramonto, ascoltando le storie di alcune specie di migratori che in una parte dell'anno si fermano nell'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio per riprodursi.

L'area umida - che si sviluppa a fianco del Po, fondamentale corridoio ecologico - è il risultato di un importante progetto di rinaturazione ed è uno straordinario bacino di biodiversità. Ospita, infatti, oltre 150 specie di uccelli, di cui circa 50 nidificanti. Tra questi sono comprese anche quelle specie che non rimangono nel nostro territorio tutto l'anno, ma che si spostano compiendo anche lunghi viaggi, ad esempio, verso il continente africano: i migratori. Sono animali dalla forza incredibile, capaci di sfidare condizioni meteorologiche avverse, lunghi giorni di volo attraversando anche territori senza risorse, per tornare nei luoghi di nidificazione o di svernamento.

I migratori censiti in Oasi appartengono a diverse specie e, tra queste, l'usignolo e l'occhione saranno presentati nel corso dell'escursione grazie a materiale didattico e all'ascolto del canto in natura. Che cosa hanno in comune questi due animali? Che strategie adottano per sopravvivere e come sono stati considerati, nella storia, dall'uomo? Queste sono solo alcune delle domande cui si darà risposta, per raccontare e imparare a conoscere i due migratori, scoprendone curiosità e segreti.

Sapevate, ad esempio, che l'occhione è talmente mimetico che i piccoli accucciati fra i sassi sembrano loro stessi sassi? Proprio riguardo all'occhione verrà presentato il progetto di conservazione della specie che stanno attuando da diversi anni, in stretta collaborazione, l'Associazione naturalistica Codibugnolo e l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

L'appuntamento con la natura è per sabato 15 maggio 2021 all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL) alle ore 17.30.

Prenotazione necessaria entro le 15.00 di venerdì 14 maggio 2021.

Contributo:

Adulti: 10 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

Bambini fino a 14 anni: 5 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un'escursione in natura, un cappellino, una macchina fotografica e un binocolo (se in possesso).

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023

codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it

L'escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull'equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

IL SABATO NEI VILLAGGI - cultura e natura nelle terre del Po

VII edizione – TRINO- POBIETTO - sabato 22 maggio 2021

Il terzo appuntamento della rassegna è in programma per il pomeriggio di sabato 22 maggio e rientra nella serie di eventi che l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese organizza in occasione della Settimana Europea dei Parchi.

A Trino, il punto di ritrovo è previsto alle ore 14.30 in Località Poetto (situato al limitare della città sulla strada che conduce verso Camino), area dove si trova il Parco delle Donne, intitolata a Chiarina Massimello, partigiana trinese, e ai premi Nobel: Rita Levi Montalcini e madre Teresa di Calcutta. Nei pressi si trova anche la chiesa della Madonna del Buon Consiglio, nota come la Cappelletta, che sarà oggetto di visita.

Lasciato questo sito si farà una breve e facile passeggiata, seguendo l'argine, sino a raggiungere Pobietto, stupenda e articolata grangia di origini medioevali, in comune di Morano sul Po, dove si trova una delle sedi operative dell'Ente-Parco. A Pobietto sarà possibile, grazie alla disponibilità della famiglia Canepa che vi risiede, accedere nell'antica corte della grangia e visitare la chiesa di San Nicola, così come visionare il Museo della civiltà contadina e della coltivazione del riso.

Per informazioni e prenotazioni:

L'Ente-Parco ha definito le modalità di riavvio dell'iniziativa nel rispetto delle attuali normative; si è così convenuto di attivarla previa prenotazione da parte degli interessati, il cui numero sarà contingentato.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, scrivendo al seguente indirizzo mail: chebisa@virgilio.it inserendo cognome, nome e numero di telefono, oppure telefonando al cell. 348 2211219.

Si ricorda che è necessario portare con sé la mascherina.

La proposta rientra nel progetto Artisti per la natura: alla scoperta delle nuove Aree protette del Po piemontese, sostenuto dalla Fondazione CRT, e nel programma del Festival It.a.cà Monferrato.

Cliccando qui potete visualizzare e scaricare la LOCANDINA.





BIOBLITZ al Le Vallere!

Cascina Le Vallere a MONCALIERI – sabato 22 maggio 2021

In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, l'associazione Exodomus e l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese propongono un BioBlitz sabato 22 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso il parco Le Vallere.

Il bioblitz è un evento di educazione naturalistica e scientifica che consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti diventano un valido supporto per il monitoraggio della biodiversità territoriale.

All'evento possono partecipare tutti i cittadini anche senza particolari conoscenze naturalistiche. La presenza del pubblico è l'elemento fondamentale del progetto poiché tutti i partecipanti, coinvolti attivamente nella raccolta dei dati testimoniano la presenza degli elementi ricercati, che successivamente o contestualmente all'iniziativa vengono convalidati da esperti scientifici in quella data materia: la cosiddetta Citizen Science.

L'evento si svolgerà nel vasto parco "Le Vallere" compreso nel territorio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, nonché appartenente alla più ampia Riserva Mab Unesco CollinaPo.

L'iniziativa, patrocinata dall'Ente-parco e sostenuta dal Comune di Moncalieri, è gratuita.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti COVID.

Informazioni e prenotazione obbligatoria: cell. 320 6386102 mail associazione.exodomus@gmail.com

Cliccando qui potete visualizzare e scaricare la LOCANDINA.

CACCIA AL TESORO

Cascina Le Vallere a MONCALIERI - sabato 22 maggio 2021

Caccia al tesoro organizzata nell'ambito di "Storie cucite a mano" presso Cascina Le Vallere, in corso Trieste 98, a Moncalieri, all'interno del Parco naturale del Po piemontese.

Appuntamento alle ore 15.30 per vivere un'avventura per famiglie alla scoperta del Parco e alla caccia di un grande tesoro. Massimo 40 partecipanti.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – Eventbrite.it

Per agevolare la registrazione si consiglia di arrivare con 15 minuti di anticipo

Per informazioni: info@storiecuciteamano.it - https://percorsiconibambini.it/storiecuciteamano/

Cell. 334 2188797

BIRDWATCHING IN OASI!

Oasi Naturalistica di ISOLA SANT'ANTONIO - domenica 30 maggio 2021

L'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio apre le sue porte per svelare la bellissima biodiversità che custodisce. Grazie ai capanni e all'Osservatorio Naturalistico potremo osservare le specie presenti, cimentandoci nell'attività di birdwatching e svelando le curiosità degli uccelli che li popolano.

Svasso maggiore, germano reale, fistione turco, cavaliere d'Italia, pavoncella, occhione e lodolaio…; queste solo alcune delle specie che, dai monitoraggi condotti a partire dal 2014, risultano più frequenti in questo momento dell'anno. Di ognuna racconteremo la storia e le caratteristiche, in un viaggio di scoperta davvero emozionante!

L'evento – patrocinato dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e dal Comune di Isola S. Antonio (AL) - consentirà inoltre di conoscere le farfalle più comuni nell'area, da osservare e fotografare lungo i sentieri dell'Oasi e i progetti qui condotti e a loro dedicati.

L'appuntamento con la natura è per il 30 maggio 2021, alle ore 9.30, all'Oasi Naturalistica di Isola S. Antonio (AL).

Prenotazione necessaria entro le ore 15.00 di sabato 29 maggio 2021.

Contributo:

Adulti: 10 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

Bambini fino a 14 anni: 5 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un'escursione in natura, un cappellino, macchina fotografica e un binocolo (se in possesso).

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023

codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it

L'escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull'equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

MIO NONNO E IL MULO - Principio attivo teatro

Cascina Le Vallere a MONCALIERI - sabato 30 maggio 2021

Ispirato al racconto "La strada" di Vasilij Grossman, lo spettacolo racconta di un bambino e del suo amato mulo.

Da 8 anni – Massimo 40 partecipanti

Appuntamento alle ore 10.30

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – Eventbrite.it

Per agevolare la registrazione si consiglia di arrivare con 15 minuti di anticipo

Per informazioni: info@storiecuciteamano.it - https://percorsiconibambini.it/storiecuciteamano/

Cell. 334 2188797