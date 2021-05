Webinar: Natura 2000 day

(19 Mag 21) Venerdì 21 maggio 2021, per celebrare la Giornata Europea di Natura 2000, si terrà un seminario per rispondere all'invito della Commissione Europea a creare una nuova coalizione globale per la biodiversità. Nell'ambito della campagna di comunicazione promossa dalla Commissione si chiede una maggiore mobilitazione per aumentare la consapevolezza sul tema della biodiversità, in vista del cruciale incontro della CoP 15 della Convenzione sulla diversità biologica nel 2021.

Rispondono alla chiamata alcuni progetti LIFE, che in un'iniziativa di Networking promuovono un webinar per confrontare obiettivi, attività e risultati che contribuiscono al miglioramento delle condizioni di habitat e specie della Rete Natura 2000.

Cinque progetti LIFE:

LIFE19 NAT/IT/000883 Insubricus

LIFE14 NAT/IT/000759 WetFlyAmphibia

LIFE17 ESC/IT/000001 ESC360

LIFE18 NAT/IT/000806 CLAW

LIFE18 NAT/IT/000946 GREEN FOR BLUE

scritti in ambito del programma LIFE della Commissione Europea e che mirano a migliorare le condizioni degli habitat e degli habitat di specie. In particolare durante il webinar si parlerà del ripristino e creazione di aree umide, di anfibi, invertebrati, di lotta agli alloctoni e dell'importante contributo che le attività di volontariato offrono alla tutela ed alla vigilanza del territorio.

Vi aspettiamo numerosi dalle ore 14.30 alle ore 16.30 di venerdì 21 maggio, su piattaforma Google meet: https://meet.google.com/xbq-tmbw-buk.

Sarà possibile seguire la diretta LIVE anche dalla pagina Facebook del progetto @lifeinsubricus, progetto di cui L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese è partner.

Per il PROGRAMMA, si veda il pdf qui sotto.

#UnitedforBiodiversity #Natura2000day