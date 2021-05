Newsletter del 26 maggio 2021

300 nuovi alberi autoctoni nella "Foresta condivisa del Po piemontese"

Con il contributo economico del Rotary International Distretto 2031

Risale al 2019 l'ideazione del progetto "Foresta condivisa del Po piemontese" da parte degli ex Enti di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino e delle Aree protette del Po torinese, nato con l'intento di ricostruire un vasto sistema di aree naturali e semi-naturali connesse spazialmente tra loro. Si punta così a >>>

Incontri educativi nell'area cani Le Vallere

Per i cani ed il loro amici umani

Gli addestratori dell'A.S.D. Gruppo cinofilo Debù, in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, propongono quattro incontri educativi per i vostri cagnolini.

Questi gli appuntamenti >>>

Ripartiamo insieme – Estate bimbi 2021

A Moncalieri. Organizzazione a cura di 'Casa Zoe'

Ripartiamo insieme – Estate bimbi 2021 è il nome scelto per il programma di centri estivi organizzati dall'Associazione Casa Zoe in collaborazione con la Città di Moncalieri e con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. L'iniziativa prevede >>>

Stop pollution and plastics along the Po river: a new green deal

EU Green Week 2021 partner event. Zero pollution for healtier people and planet

Evento in diretta streaming venerdì 4 giugno >>>

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese rientra tra i beneficiari del 5x1000.

Indica il codice fiscale 95000120063 sulla tua dichiarazione dei redditi nella sessione RICERCA SCIENTIFICA.