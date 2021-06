Benvenuta estate: gli appuntamenti del fine settimana

(15 Giu 21) È estate ormai, tempo di finestre aperte, voci in strada e tanta voglia di stare all'aperto. Per il weekend che si avvicina non mancano le occasioni di trascorrere qualche ora all'insegna della natura, e perché no, della buona musica.



A CASALE MONFERRATO prende il via il Monfrà Jazz Fest, il progetto avviato da Le Muse Accademia Europea d'Arte, affiancata dal Comune di Casale Monferrato partner dell'evento, il Comune di Odalengo Grande, con il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Si parte sabato 19 giugno, alle ore 19.00, con il Concerto al tramonto sul Po, per gustarsi l'atmosfera di uno dei luoghi più suggestivi di Casale Monferrato: il pontile galleggiante, noto anche come "imbarcadero". L'evento è in collaborazione con l'Associazione Amici del Po di Casale Monferrato.

Interpreti d'eccezione: Aura Nebiolo Quartet, con il progetto musicale Singing Gerswing, e un repertorio che attinge dalle sonorità americane del '900 attraverso arrangiamenti ricercati.

Non mancherà una delle tradizioni più autentiche e conviviali del territorio: la merenda sinoira, il non-aperitivo piemontese.

Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti (prenotazione consigliata). Consumazione libera, a pagamento.

L'appuntamento si rinnova presso l'imbarcadero con il Concerto all'alba sul Po, domenica 20 giugno, alle ore 7.00, dove, sempre in collaborazione con l'Associazione Amici del Po di Casale Monferrato, ci sarà anche la possibilità di gustare la tipica colazione monferrina: caffè accompagnato da pane e salame.

Il silenzio della città della domenica mattina e il cielo che si specchia nelle placide acque del Po saranno la cornice al concerto dei 20 Strings Trio, band gypsy jazz che proporrà un repertorio tratto dalla tradizione manouche.

Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti (prenotazione consigliata).

Consumazione libera, a pagamento.

Per informazioni: Le Muse Accademia Europea d'Arte – cell. 366.4065862 – lemuse.accademia@gmail.com







A MONCALIERI sabato 19 giugno, alle ore 15.30, il Parco Le Vallere di Moncalieri (ingresso Corso Trieste 98) ospiterà le Letture animate a cura dell'Associazione Teatrulla: un'occasione per incontrarsi intorno a tanti libri, ascoltando storie divertenti per "andare oltre i propri limiti".

L'evento è inserito nella rassegna Tutta mia la città, che proseguirà nel Parco Le Vallere fino al 26 settembre in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Il progetto Storie cucite a mano, selezionato dall'impresa sociale "Con i Bambini", nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che coinvolge anche Roma e Lecce, propone per tutta l'estate un ricco cartellone di spettacoli, letture animate e altri appuntamenti a cura dell'associazione Teatrulla che si concluderanno a fine settembre (nei week end 18/19 e 25/26) con il festival di lettura e teatro per ragazzi "Open-T". Tutta mia la città è un punto d'incontro di animatori e attori provenienti da esperienze diverse che nasce dall'esigenza di approfondire la ricerca teatrale con spirito d'innovazione e professionalità.

L'ingresso a tutti gli appuntamenti, così come a questo del 19 giugno, sarà gratuito con posti limitati e prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite.it. Per agevolare la registrazione si consiglia di arrivare con 15 minuti di anticipo. – max 40 partecipanti.

Per informazioni: facebook @storiecuciteamano – cell. 334.2188797.



A PINO TORINESE chi desidera sperimentare un contatto filosofico con la natura, può approfittare della passeggiata I sensi in cammino: la luce della natura, inserita nella rassegna Ben-essere insieme organizzata dal Centro PariDispari e dal Comune di Pino Torinese.

Durante il percorso si libereranno i sensi attraversando il paesaggio, nel momento del passaggio tra la primavera e l'estate in un territorio che si affaccia sulle colline, sui campi di granoturco e sui vigneti.

Particolare attenzione sarà posta sulla riflessione e sulla consapevolezza, con l'intento di avvicinare i partecipanti al rapporto filosofico, corporeo e spirituale con la natura.

Il ritrovo è alle ore 14.30 al parcheggio di Via Valle Miglioretti 28 (parcheggio adiacente alla Piscina Moby Dick) di Pino Torinese.

La passeggiata sarà condotta da Liana Vella (formatrice di arti antropologiche) in collaborazione con Paolo Astrua (filosofo vegetale).

Si prevede una merenda sana, al sacco, a carico di ogni partecipante. Contributo di partecipazione 8 € alla partenza (gratis bambini fino ai 13 anni).

Per informazioni: Centro Pari e dispari tel. 0118119191 – centroparidispari@gmail.com